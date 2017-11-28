Блогер о палатках под Радой: парк, где отдыхали пенсионеры и играли дети, теперь завален мусором

“Знаете, это уже не просто расстраивает — это бесит! Я искренне не понимаю, почему я, равно как и другие киевляне, не можем пройти через один из любимейших парков столицы без страха и отвращения. Да, речь о Мариинском парке. Я не поддерживаю людей, разбивших палаточный городок под Радой, не разделяю их позиции, но это политика, тут можно спорить. А вот о превращении некогда ухоженного центрального парка Киева в, простите, отхожее место и помойку спорить смысла не вижу. Это просто отвратительно — и точка”, — подчеркнул блогер.

Он также обратил внимание на то, что мусором завален весь парк, включая газоны, лавочки, дорожки, и что среди отходов преобладают бутылки из-под алкогольных напитков.

“Смотрите сами, на что это похоже: мусор на лавочках, где раньше спокойно отдыхали пенсионеры, на газонах, где играли дети, он перегораживает дорожки, отходами жизнедеятельности „палаточников“ завалены даже памятники! Стоит ли удивляться, что большая часть мусора — бутылки от спиртного? Учитывая агрессивное и неадекватное поведение обитателей палаток (о чем многократно писали в СМИ), думаю, что не стоит”, — написал Макаровский.

По его предположению, если в ситуацию не вмешаются компетентные органы, то в недалеком будущем в результате действий жителей палаточного городка Мариинский парк может значительно пострадать или даже быть уничтожен.

“Боюсь, такими темпами скоро „палаточники“ начнут валить в парке деревья для костров (зима на пороге, холода), в ход пойдут и лавочки, и в конце концов, если ничего не предпринимать, от нашего Мариинского парка ничего не останется... Неужели эти несчастные из городка под парламентом не понимают, что творят? Не видят, что их действия только отвращают киевлян от них, что у них не осталось даже той скромной поддержки, которая когда-то была? И почему, блин, никто из компетентных органов ничего не может с этим сделать?” — возмутился блогер.