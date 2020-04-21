Близько півмільйона жителів Донбасу відчувають нестачу продуктів харчування - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Близько півмільйона жителів Донбасу відчувають нестачу продуктів харчування через військовий конфлікт. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт Всесвітньої продовольчої програми (ФАО).
Так, для звіту проаналізували населення Донецької і Луганської областей, яке становить близько 6,1 млн осіб.
Тож близько 500 тисяч осіб на Донбасі мають гострі проблеми з нестачею харчових продуктів.
"Однак прогнозується, що гуманітарні потреби у постраждалих від конфлікту в районах Східної України (Донецька та Луганська області) залишаться серйозними до 2020 року через наслідки шестирічної кризи, що вплинула на життя, життєдіяльність та стійкість людей. Найбільш уразливими є міське населення, яке живе найближче до лінії зіткнення", - повідомили в звіті.
Нагадаємо, що Європейський Союз виділив Україні 13 мільйонів євро гуманітарної допомоги для підтримки постраждалого від конфлікту населення на сході країни, як і на боротьбу з пандемією коронавірусу.