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Близько півмільйона жителів Донбасу відчувають нестачу продуктів харчування - дослідження

Київ • УНН

 • 14256 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Близько півмільйона жителів Донбасу відчувають нестачу продуктів харчування через військовий конфлікт. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт Всесвітньої продовольчої програми (ФАО).

Так, для звіту проаналізували населення Донецької і Луганської областей, яке становить близько 6,1 млн осіб.

Тож близько 500 тисяч осіб на Донбасі мають гострі проблеми з нестачею харчових продуктів.

"Однак прогнозується, що гуманітарні потреби у постраждалих від конфлікту в районах Східної України (Донецька та Луганська області) залишаться серйозними до 2020 року через наслідки шестирічної кризи, що вплинула на життя, життєдіяльність та стійкість людей. Найбільш уразливими є міське населення, яке живе найближче до лінії зіткнення", - повідомили в звіті.

Нагадаємо, що Європейський Союз виділив Україні 13 мільйонів євро гуманітарної допомоги для підтримки постраждалого від конфлікту населення на сході країни, як і на боротьбу з пандемією коронавірусу.

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