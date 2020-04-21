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Около полумиллиона жителей Донбасса испытывают нехватку продуктов питания - исследование

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Около полумиллиона жителей Донбасса испытывают нехватку продуктов питания из-за военного конфликта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Всемирной продовольственной программы (ФАО).

Так, для отчета проанализировали население Донецкой и Луганской областей, которое составляет около 6,1 млн человек.

Поэтому около 500 тысяч человек на Донбассе испытывают острые проблемы с нехваткой пищевых продуктов.

"Однако прогнозируется, что гуманитарные потребности у пострадавших от конфликта в районах Восточной Украины (Донецкая и Луганская области) останутся серьезными до 2020 года из-за последствий шестилетнего кризиса, повлиявшего на жизнь, жизнедеятельность и устойчивость людей. Наиболее уязвимыми является городское население, которое живет ближе к линии соприкосновения", - сообщили в отчете.

Напомним, что Европейский Союз выделил Украине 13 млн евро гуманитарной помощи для поддержки пострадавшего от конфликта населения на востоке страны, как и на борьбу с пандемией коронавируса.

Украинские Национальные Новости

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