Около полумиллиона жителей Донбасса испытывают нехватку продуктов питания - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Около полумиллиона жителей Донбасса испытывают нехватку продуктов питания из-за военного конфликта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Всемирной продовольственной программы (ФАО).
Так, для отчета проанализировали население Донецкой и Луганской областей, которое составляет около 6,1 млн человек.
Поэтому около 500 тысяч человек на Донбассе испытывают острые проблемы с нехваткой пищевых продуктов.
"Однако прогнозируется, что гуманитарные потребности у пострадавших от конфликта в районах Восточной Украины (Донецкая и Луганская области) останутся серьезными до 2020 года из-за последствий шестилетнего кризиса, повлиявшего на жизнь, жизнедеятельность и устойчивость людей. Наиболее уязвимыми является городское население, которое живет ближе к линии соприкосновения", - сообщили в отчете.
Напомним, что Европейский Союз выделил Украине 13 млн евро гуманитарной помощи для поддержки пострадавшего от конфликта населения на востоке страны, как и на борьбу с пандемией коронавируса.