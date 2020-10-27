Близько півмільйона українців не проголосували на виборах через війну - спостерігачі занепокоєні

"У нас викликає занепокоєння, що близько півмільйона українців не змогли проголосувати на цих виборах у 19 громадах Донецької та Луганської області через конфлікт, який відбувається на цих територіях, таким чином ці люди були позбавлені одного з найважливіших демократичних прав", - сказав Пейтьє.

Водночас, з його слів, ENEMO схвалює нові спрощені заходи щодо реєстрації виборців, які полегшують участь у виборчому процесі, зокрема переселенців.

Водночас, голова місії Златко Вуйович зазначив, що місцеві вибори 2020 року були вільними та мали гарний рівень адміністрування.

"Загалом місцеві вибори 2020 року були вільними, був високий рівень конкуренції, а також вони були добре адміністровані, не зважаючи на те, що на процес повпливали виклики, які пов’язані з пандемією COVID-19, певною складністю нової виборчої системи, упередженим медіа-покриттям, а також певними випадками підкупу виборців та зловживання адміністративним ресурсом", - сказав голова місії.

Як повідомляв УНН, у цьому році вперше за 6 років війни на Донбасі переселенці отримали право проголосувати на місцевих виборах.