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Около полумиллиона украинцев не проголосовали на выборах из-за войны - наблюдатели обеспокоены

Около полумиллиона украинцев не проголосовали на выборах из-за войны - наблюдатели обеспокоены

Киев  •  УНН

 • 12434 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Около полумиллиона украинцев не смогли проголосовать на местных выборах 25 октября из-за конфликта на Донбассе. Об этом заявил на брифинге во вторник заместитель главы международной миссии по наблюдению за выборами в Украине ENEMO Пьер Пейтье, передает корреспондент УНН.

"У нас вызывает беспокойство, что около полумиллиона украинцев не смогли проголосовать на этих выборах в 19 общинах Донецкой и Луганской области из-за конфликта, который происходит на этих территориях, таким образом эти люди были лишены одного из важнейших демократических прав", - сказал Пейтье.

В то же время, по его словам, ENEMO одобряет новые упрощенные меры по регистрации избирателей, которые облегчают участие в избирательном процессе, в частности переселенцев.

В то же время, глава миссии Златко Вуйович отметил, что местные выборы 2020 года были свободными и имели хороший уровень администрирования.

"В целом местные выборы 2020 года были свободными, был высокий уровень конкуренции, а также они были хорошо администрируемы, несмотря на то, что на процесс повлияли вызовы, связанные с пандемией COVID-19, определенной сложностью новой системы, предвзятым медиа-покрытием, а также определенными случаями подкупа избирателей и злоупотребления административным ресурсом", - сказал глава миссии.

Как сообщал УНН, в этом году впервые за 6 лет войны на Донбассе переселенцы получили право проголосовать на местных выборах.

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