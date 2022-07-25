Близько пів сотні російських складів з боєприпасами було знищено за допомогою HIMARS - Резніков

Цитата

“Кількість знищених складів боєприпасів орків, кількість командних пунктів: мова йде на пів сотні об'єктів тільки там, де зберігаються боєприпаси. Що, відповідно, обрізає їхні логістичні ланцюжки і позбавляє їх спроможності вести активні бойові дії, насипаючи по великій кількості снарядів, пострілів по наших Збройних силах”, – зазначив Резніков.

Доповнення

Російські окупанти намагаються пристосуватися до впливу HIMARS, але зазнають невдач.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що у російському інфопросторі продовжує зростати страх провалу війни в Україні у зв'язку з успішними ударами ЗСУ з HIMARS по ключових вузлах тилового забезпечення та управління армії рф.