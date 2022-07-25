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Близько пів сотні російських складів з боєприпасами було знищено за допомогою HIMARS - Резніков

Близько пів сотні російських складів з боєприпасами було знищено за допомогою HIMARS - Резніков

Київ • УНН

 • 236713 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Близько пів сотні російських складів з боєприпасами було знищено в Україні за допомогою систем HIMARS. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН.

Цитата

“Кількість знищених складів боєприпасів орків, кількість командних пунктів: мова йде на пів сотні об'єктів тільки там, де зберігаються боєприпаси. Що, відповідно, обрізає їхні логістичні ланцюжки і позбавляє їх спроможності вести активні бойові дії, насипаючи по великій кількості снарядів, пострілів по наших Збройних силах”, – зазначив Резніков.

Доповнення

Російські окупанти намагаються пристосуватися до впливу HIMARS, але зазнають невдач.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що у російському інфопросторі продовжує зростати страх провалу війни в Україні у зв'язку з успішними ударами ЗСУ з HIMARS по ключових вузлах тилового забезпечення та управління армії рф.

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