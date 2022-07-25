Около полусотни российских складов с боеприпасами были уничтожены с помощью HIMARS - Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Около полусотни российских складов с боеприпасами были уничтожены в Украине с помощью систем HIMARS. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.
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“Количество уничтоженных складов боеприпасов орков, количество командных пунктов: речь идет на полсотни объектов только там, где хранятся боеприпасы. Что соответственно обрезает их логистические цепочки и лишает их способности вести активные боевые действия, насыпая по большому количеству снарядов, выстрелов по нашим Вооруженным силам”, – отметил Резников.
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Российские оккупанты пытаются приспособиться к воздействию HIMARS, но терпят неудачу.
Институт изучения войны (ISW) сообщает, что в российском инфопространстве продолжает расти страх провала войны в Украине в связи с успешными ударами ВСУ из HIMARS по ключевым узлам тылового обеспечения и управлению армии рф.