Около полусотни российских складов с боеприпасами были уничтожены с помощью HIMARS - Резников

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“Количество уничтоженных складов боеприпасов орков, количество командных пунктов: речь идет на полсотни объектов только там, где хранятся боеприпасы. Что соответственно обрезает их логистические цепочки и лишает их способности вести активные боевые действия, насыпая по большому количеству снарядов, выстрелов по нашим Вооруженным силам”, – отметил Резников.

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Российские оккупанты пытаются приспособиться к воздействию HIMARS, но терпят неудачу.

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что в российском инфопространстве продолжает расти страх провала войны в Украине в связи с успешными ударами ВСУ из HIMARS по ключевым узлам тылового обеспечения и управлению армии рф.