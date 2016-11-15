Близько двох сотень людей уже зібралися у центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Близько двох сотень людей уже зібралися у центрі Києва, де сьогодні очікується масова акція, передажє кореспондент УНН.
Люди збираються неподалік готелю "Дніпро".
Нагадаємо, у центрі Києва перекрито рух транспорту на вулиці Хращатик. Середмістя столиці стоїть у 7-бальних заторах.
Нацполіція отримала 10 заявок на проведення масових акцій з 15 до 22 листопада у Києві.
Безпеку під час акцій у Києві у ці дні охоронятимуть близько 5 тис. правоохоронців.