Около двух сотен человек уже собрались в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Около двух сотен человек уже собрались в центре Киева, где сегодня ожидается массовая акция, передает корреспондент УНН.
Люди собираются возле гостиницы "Днепр".
Напомним, в центре Киева перекрыто движение транспорта на улице Крещатик. Центр столицы стоит в 7-балльных пробках.
Нацполиция получила 10 заявок на проведение массовых акций с 15 до 22 ноября в Киеве.
Безопасность во время акций в Киеве в эти дни будут охранять около 5 тыс. правоохранителей.