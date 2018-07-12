Неподалік аеропорту Каїра стався вибух на паливному сховищі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Неподалік міжнародного аеропорту Каїра пізно увечері 12 липня стався вибух. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в спецслужбах і місцевих жителів, інформує УНН.
Інформації про постраждалих і загиблих поки немає.
Вибухнули дві ємності для зберігання палива, розташовані за межами аеропорту, пише “Аль-Арабія” з посиланням на міністерство цивільної авіації Єгипту. Пожежні взяли пожежу “під контроль”.
Джерело Reuters заявило про припинення всіх польотів, однак в уряді Єгипту заявили, що вибух не вплинув на розклад.
Наразі місцеві ЗМІ уточнюють деталі та причини займання, а також рівень завданої вибухом шкоди, як матеріальної, так і можливих жертв у результаті надзвичайної події. Sky News Arabia повідомляє, що вибух стався на території нафтохімічного підприємства.
الصور الأولى للانفجار الذي وقع في محيط #مطار_القاهرة | #شاهد_سكاي pic.twitter.com/tptp7PzXGy— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) 12 липня 2018 р.