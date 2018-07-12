Около аэропорта Каира произошел взрыв на топливном хранилище
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Около международного аэропорта Каира поздно вечером 12 июля произошел взрыв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах и местных жителей, передает УНН.
Информации о пострадавших и погибших пока нет.
Взорвались две емкости для хранения топлива, расположенные за пределами аэропорта, пишет “Аль-Арабия” со ссылкой на министерство гражданской авиации Египта. Пожарные приняли пожар “под контроль”.
Источник Reuters заявил о прекращении всех полетов, однако в правительстве Египта заявили, что взрыв не повлиял на расписание. Сейчас местные СМИ уточняют детали и причины возгорания, а также уровень причиненного взрывом ущерба, как материального, так и возможных жертв в результате чрезвычайного происшествия. Sky News Arabia сообщает, что взрыв произошел на территории нефтехимического предприятия.
الصور الأولى للانفجار الذي وقع في محيط # مطار_القاهرة | # شاهد_سكاي pic.twitter.com/tptp7PzXGy— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) 12 июля 2018