Около аэропорта Каира произошел взрыв на топливном хранилище

Информации о пострадавших и погибших пока нет.

Взорвались две емкости для хранения топлива, расположенные за пределами аэропорта, пишет “Аль-Арабия” со ссылкой на министерство гражданской авиации Египта. Пожарные приняли пожар “под контроль”.

Источник Reuters заявил о прекращении всех полетов, однако в правительстве Египта заявили, что взрыв не повлиял на расписание. Сейчас местные СМИ уточняют детали и причины возгорания, а также уровень причиненного взрывом ущерба, как материального, так и возможных жертв в результате чрезвычайного происшествия. Sky News Arabia сообщает, что взрыв произошел на территории нефтехимического предприятия.

الصور الأولى للانفجار الذي وقع في محيط # مطار_القاهرة | # شاهد_سكاي pic.twitter.com/tptp7PzXGy