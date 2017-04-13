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Близько 90% житлових багатоповерхівок потребують комплексного ремонту - Мінрегіон

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Україні близько 90% всіх багатоповерхових житлових будинків потребують комплексного ремонту, а комплексна термодернізація — це і є комплексний ремонт будинків. Про це УНН повідомили у відповідь на інформаційний запит у Міністерстві регіонального розвитку та жилого-комунального господарства України.

“Згідно з концепцією Мінрегіону, "хрущовки“ потрібно модернізувати. Це включає не тільки утеплення, але і повну санацію таких будинків.

За даними проектних інститутів, на сьогоднішній день "хрущовки“ підлягають термомодернізації, а комплексна термодернізація — це і є комплексний ремонт будинків. Суттєве зниження енерговитрат в Україні можливе за рахунок зниження витрат на опалення багатоповерхових житлових будівель, фонд яких складає 56% від загальної площі житла у країні.

З енергетичної точки зору, багатоповерхові будівлі є складними енергетичними системами із взаємопов’язаними параметрами таких підсистем, як теплоізоляційна оболонка будівлі, вентиляція, система опалення, водопостачання тощо. Тому при проведенні термомодернізації багатоповерхових будівель необхідно застосовувати вивірені інженерні рішення, які дозволяють отримувати реальних ефект з підвищення енергоефективності загальної системи”, — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що етапами змін нормативних вимог і відповідно за енергетичними показниками, фонд житлових будівель в Україні можливо класифікувати наступним чином:

будівлі радянського та пострадянського періоду (забудови до 1999 року — перші зміни вимог до рівня теплоізоляції будівель у пострадянський період були прийняті у 1995 р., але ще не більш ніж 5 років в основному здійснювалося будівництво за старими радянськими нормами) із середнім значенням показника питомих енерговитрат на опалення більш ніж 200 кВТ год/м2;

будівлі перехідного періоду із середнім значенням показника питомих енерговитрат на опалення більш ніж 160-180 кВТ год/м2;

будівлі останнього періоду із середнім значенням показника питомих енерговитрат на опалення від 70 до 90 кВТ год/м2;

будівлі, що запроектовані згідно з чинними нормативними вимогами із середнім значенням показника питомих енерговитрат на опалення від 40 до 70 кВТ год/ м2;

“Враховуючи структуру існуючого фонду житлових будівель, можна констатувати, що термомодернізації підлягають біля 90% всіх багатоповерхових житлових будинків. При цьому порядку 60-70% від цієї кількості було збудовано у роки індустріального будівництва за типовими серіями. Найбільш масові серії житлових будинків в Україні представлені панельними і цегляними будинками.

В першу чергу потребують термомодернізації 18 120 будинків (105,1 млн кВ. м) 1971-1980 років забудов.

У другу чергу — 22 720 будинків (134,5 млн кВ. м) 1981-1990 років забудов. Частково заходи термомодернізації можуть фінансуватися за рахунок Державного фонду регіонального розвитку”, — повідомили у відомcтві.

Нагадаємо, в Україні збігає термін експлуатації таких будинків, як “хрущовки”. Разом з тим, остаточного бачення, що робити з відселенням людей та модернізацією цілих житлових кварталів у влади поки що немає. Тож, експерти з нерухомості не радять українцям купувати таке житло.

На їх переконання, при обмеженому бюджеті набагато краще купити квартиру у новобудові передмістя столиці, яке до того ж коштує вдвічі дешевше, ніж у Києві. До прикладу, однокімнатну квартиру в одному з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia (Бровари) можна придбати всього лише за 15 тис. доларів США.

У той же час квартира у столиці обійдеться покупцю приблизно у 35 тис. доларів США.

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