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Около 90% жилых многоэтажок требуют комплексного ремонта - Минрегион

Около 90% жилых многоэтажок требуют комплексного ремонта - Минрегион

Киев  •  УНН

 • 21505 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Украине около 90% всех многоэтажных жилых домов требуют комплексного ремонта, а комплексная термодернизация - это и есть комплексный ремонт домов. Об этом УНН сообщили в ответ на информационный запрос в Министерстве регионального развития и жилого-коммунального хозяйства Украины.

"Согласно концепции Минрегиона, "хрущевки" нужно модернизировать. Это включает не только утепление, но и полную санацию таких домов.

По данным проектных институтов, на сегодняшний день "хрущевки" подлежат термомодернизации, а комплексная термодернизация - это и есть комплексный ремонт домов. Существенное снижение энергозатрат в Украине возможно за счет снижения затрат на отопление многоэтажных жилых зданий, фонд которых составляет 56% от общей площади жилья в Украине.

С энергетической точки зрения, многоэтажные здания являются сложными энергетическими системами с взаимосвязанными параметрами таких подсистем, как теплоизоляционная оболочка здания, вентиляция, система отопления, водоснабжения и тому подобное. Поэтому при проведении термомодернизации многоэтажных зданий необходимо применять выверенные инженерные решения, которые позволяют получать реальный эффект по повышению энергоэффективности общей системы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что этапами изменений нормативных требований и в соответствии с энергетическими показателями, фонд жилых зданий в Украине возможно классифицировать следующим образом:

здания советского и постсоветского периода (застройки до 1999 года - первые изменения требований к уровню теплоизоляции зданий в постсоветский период были приняты в 1995 г., но еще не более 5 лет в основном осуществлялось строительство по старым советским нормам) со средним значением показателя удельных энергозатрат на отопление более 200 кВт ч/м2;

здания переходного периода со средним значением показателя удельных энергозатрат на отопление более чем 160-180 кВт ч/м2;

здания последнего периода со средним значением показателя удельных энергозатрат на отопление от 70 до 90 кВт ч/м2;

здания запроектированы в соответствии с действующими нормативными требованиями со средним значением показателя удельных энергозатрат на отопление от 40 до 70 кВт ч/м2.

"Учитывая структуру существующего фонда жилых зданий, можно констатировать, что термомодернизации подлежат около 90% всех многоэтажных жилых домов. При этом порядка 60-70% от этого количества было построено в годы индустриального строительства по типовым сериям. Наиболее массовые серии жилых домов в Украине представлены панельными и кирпичными домами.

В первую очередь нуждаются термомодернизации 18 120 домов (105,1 млн кВ. м) 1971-1980 годов застройки.

Во вторую очередь - 22 720 домов (134,5 млн кВ. м) 1981-1990 годов застройки. Частично меры термомодернизации могут финансироваться за счет Государственного фонда регионального развития", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в Украине истекает срок эксплуатации таких домов, как "хрущевки". Вместе с тем, окончательного видения, что делать с отселением людей и модернизацией целых жилых кварталов у власти пока нет. Поэтому, эксперты по недвижимости не советуют украинцам покупать такое жилье.

По их убеждению, при ограниченном бюджете гораздо лучше купить квартиру в новостройке пригорода столицы, которое к тому же стоит вдвое дешевле, чем в Киеве. К примеру, однокомнатную квартиру в одном из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Бровары) можно приобрести всего лишь за 15 тыс. долларов США.

В то же время квартира в столице обойдется покупателю примерно в 35 тыс. долларов США.

Украинские Национальные Новости

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