Близкьо 700 правоохоронців Києва охоронятимуть смолоскипну ходу до дня народження С.Бандери
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Громадський порядок під час смолоскипної ходи у Києві з нагоди 108-ї річниці від дня народження Степана Бандери забезпечуватимуть близько 700 правоохоронців. Про це йдеться у повідомленні ГУ НП у Києві, передає УНН.
“За правопорядком будуть стежити майже 700 правоохоронців, з яких 250 — військовослужбовці Національної гвардії України”, — зазначили у поліції.
Як поінформували у столичній поліції, посилені наряди поліції нестимуть службу у центрі столиці, зупинках громадського транспорту та у метрополітені.
Нагадаємо, сьогодні ввечері відбудеться смолоскипна хода з нагоди 108-ї річниці від дня народження Степана Бандери.
Як повідомляв УНН, в Івано-Франківську відзначили ходою 108-му річницю від дня народження С.Бандери.