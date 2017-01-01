Близкьо 700 правоохранителей Киева будут охранять факельное шествие ко дню рождения С.Бандеры
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Общественный порядок во время факельного шествия в Киеве по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры будут обеспечивать около 700 правоохранителей. Об этом говорится в сообщении ГУ НП в Киеве, передает УНН.
"За правопорядком будут следить почти 700 правоохранителей, из которых 250 - военнослужащие Национальной гвардии Украины", - отметили в полиции.
Как сообщили в столичной полиции, усиленные наряды полиции будут нести службу в центре столицы, остановках общественного транспорта и в метрополитене.
Напомним, сегодня вечером состоится факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.
Как сообщал УНН, в Ивано-Франковске отметили шествием 108-ю годовщину со дня рождения С.Бандеры.