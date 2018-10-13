Близько 7 тис. рятувальників нестимуть службу в День захисника України

"У період проведення в країні заходів з нагоди відзначення Дня захисника України, з 9 години 13 жовтня до 9 години 16 жовтня, підрозділи ДСНС перейшли на посилений режим несення служби", - зазначили у прес-службі.

Як пояснили у службі, в цей період здійснюється посилений моніторинг пожежної та техногенної безпеки на об'єктах з масовим перебуванням людей. Загалом, до 9-ї ранку 16 жовтня на цілодобове чергування буде направлено близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС. Також зазначається, що у разі необхідності сили будуть збільшені до 14 тисяч чоловік особового складу та близько 4 тисяч одиниць техніки.

Крім того, ДСНС проводить роботи з попередження виникнення пожеж і надзвичайних ситуацій, дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки з обслуговуючим персоналом на об’єктах, що будуть задіяні під час проведення заходів.

Зокрема для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26.

Нагадаємо, співробітники Національної поліції та Національної гвардії у неділю, 14 жовтня, у Києві працюватимуть у посиленому режимі.