Около 7 тыс. спасателей будут нести службу в День защитника Украины

"В период проведения в стране мероприятий по случаю Дня защитника Украины, с 9 часов 13 октября до 9:00 16 октября, подразделения ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы", - отметили в пресс-службе.

Как объяснили в службе, в этот период осуществляется усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. В общем, до 9 утра 16 октября на круглосуточное дежурство будет направлено около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГСЧС. Также отмечается, что в случае необходимости силы будут увеличены до 14 тыс. человек личного состава и около 4 тысяч единиц техники.

Кроме того, ГСЧС проводит работы по предупреждению возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, соблюдения требований законодательства в сфере пожарной и техногенной безопасности с обслуживающим персоналом на объектах, которые будут задействованы во время проведения мероприятий.

В частности для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26.

Напомним, сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии в воскресенье, 14 октября, в Киеве будут работать в усиленном режиме.