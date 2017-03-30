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Близько 66% ракових мутацій виникають випадково - вчені

Близько 66% ракових мутацій виникають випадково - вчені

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Вчені з університету Джонса Хопкінса виявили, що майже дві третини випадків захворювання раком викликані помилками при копіюванні ДНК під час ділення клітин і не залежать ані від способу життя, ані від спадковості, передає УНН з посиланням на журнал Science.

Згідно з дослідженнями, 66% ракових мутацій виникають випадково. На думку дослідників, на них не можна ніяк вплинути.

Аби дізнатися, від чого залежить виникнення ракових мутацій, вчені проаналізували дані захворюваності 32 видами раку в 68 країнах.

З'ясувалося, що можливість захворіти тим чи іншим видом раку через помилки при діленні клітин варіюється, однак сам факт цієї можливості залишається незмінним.

Зокрема, рак простати викликається випадковими мутаціями в 95% випадків, а рак підшлункової залози – у 77%, 18% припадають на навколишнє середовище і 5% – на спадковість. Рак легенів в 65% випадків викликається зовнішніми чинниками, випадковими мутаціями – у 35%, а от спадковість, на думку вчених, не має значення.

За даними дослідників, в середньому ймовірність захворіти на рак на 29% залежить від навколишнього середовища і способу життя і на 5% – від успадкованих генів. Проте вчені відзначили, що отримана інформація не є приводом відмовлятися від профілактики раку, оскільки близько 40% випадкам можна запобігти.

Нагадаємо, за словами лікаря МЦ "Клініка Спіженко" Ярослава Денисенка, генетичний фактор дійсно відіграє істотну роль у розвитку ракових захворювань.

“Спадковість відіграє велику роль у розвитку онкології. Саме тому, якщо в родині були випадки раку, то людина має більше уваги приділяти своєму здоров’ю, проходити відповідні обстеження, онкоскринінги. Це дозволить вчасно відреагувати лікарям на можливі загрози”, — сказав він.

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