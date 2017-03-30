Около 66% раковых мутаций возникают случайно - ученые

Согласно исследованиям, 66% раковых мутаций возникают случайно. По мнению исследователей, на них нельзя никак повлиять.

Чтобы узнать, от чего зависит возникновение раковых мутаций, ученые проанализировали данные заболеваемости 32 видами рака в 68 странах.

Выяснилось, что возможность заболеть тем или иным видом рака из-за ошибок при делении клеток варьируется, однако сам факт этой возможности остается неизменным.

В частности, рак простаты вызывается случайными мутациями в 95% случаев, а рак поджелудочной железы - у 77%, 18% приходятся на окружающую среду и 5% - на наследственность. Рак легких в 65% случаев вызывается внешними факторами, случайными мутациями - в 35%, а вот наследственность, по мнению ученых, не имеет значения.

По данным исследователей, в среднем вероятность заболеть раком на 29% зависит от окружающей среды и образа жизни и на 5% - от унаследованных генов. Однако ученые отметили, что полученная информация не является поводом отказываться от профилактики рака, поскольку около 40% случаев можно предотвратить.

Напомним, по словам врача МЦ "Клиника Спиженко" Ярослава Денисенко, генетический фактор действительно играет существенную роль в развитии раковых заболеваний.

"Наследственность играет большую роль в развитии онкологии. Именно поэтому, если в семье были случаи рака, то человек должен больше внимания уделять своему здоровью, проходить соответствующие обследования, онкоскрининга. Это позволит вовремя отреагировать врачам на возможные угрозы", - сказал он.