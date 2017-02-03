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Близько 560 тис. пенсіонерів з окупованого Донбасу отримують виплати за спецпорядком - А.Рева

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Близько 560 тис. людей похилого віку із непідконтрольних територій Україна забезпечує пенсіями за спеціально запропонованим порядком. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент УНН.

Близько 560 тис. пенсіонерів з окупованого Донбасу отримують виплати за спецпорядком - А.Рева

За його словами, призначають і виплачують пенсію органи Пенсійного фонду за місцем проживання людини. І проблема для пенсіонерів Донбасу в тому, що органів Пенсійного фонду там немає. Вони ліквідовані бойовиками. Однак пенсіонерам було запропоноване рішення.

"Ми пропонували цим людям переїхати на територію підконтрольну, зареєструватися як внутрішньо переміщена особа і тоді по спрощеному порядку будуть призначати пенсії. І таких людей у нас близько 560 тис., які сьогодні отримують пенсію за цим порядком", – зазначив міністр.

Також він повідомив, що за даними на серпень 2014 року у Донецькій та Луганській областях проживало близько 1 млн 150 тис. пенсіонерів.

"До нас звернулося десь 900-950 тис. Потім, коли почали перевіряти, з’ясувалося, що 460 тис. тих, хто отримували пенсії начебто як внутрішньо переміщені особи жодного разу не перетинали лінію розмежувань. І в лютому 2016 року, за інформацією Служби безпеки України, виплата таких пенсій була припинена", – зауважив він.

Однак, як підкреслив А.Рева, після проведеної урядом верифікації, було відновлено майже 310 тис. виплат.

Українські Національні Новини

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