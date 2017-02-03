Около 560 тыс. пенсионеров из оккупированного Донбасса получают выплаты по спецпорядку - А.Рева
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Около 560 тыс. человек пожилого возраста с неподконтрольных территорий Украины обеспечивают пенсиями по специально предложенному порядку. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент УНН.
По его словам, назначают и выплачивают пенсию органы Пенсионного фонда по месту жительства человека. И проблема для пенсионеров Донбасса в том, что органов Пенсионного фонда там нет. Они ликвидированы боевиками. Однако пенсионерам было предложено решение.
"Мы предлагали этим людям переехать на территорию подконтрольную, зарегистрироваться как внутренне перемещенное лицо и тогда по упрощенному порядку будут назначать пенсии. И таких людей у нас около 560 тыс., которые сегодня получают пенсию по этому порядку", - отметил министр.
Также он сообщил, что по данным на август 2014 года в Донецкой и Луганской областях проживали около 1 млн 150 тыс. пенсионеров.
"К нам обратилось где 900-950 тыс. Затем, когда начали проверять, выяснилось, что 460 тыс. Тех, кто получали пенсии как внутренне перемещенные лица ни разу не пересекали линию разграничения. И в феврале 2016 года, по информации Службы безопасности Украины, выплата таких пенсий была прекращена", - отметил он.
Однако, как подчеркнул А.Рева, после проведенной правительством верификации, было восстановлено почти 310 тыс. выплат.