Близько 50 українців затримали у РФ у справі про міжнародний наркосиндикат
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У справі про міжнародний наркосиндикат, діяльність якого припинена в РФ, затримані 67 осіб, 47 з них - громадяни України. Про це повідомила РІА "Новости" офіційний представник МВС Росії Ірина Вовк, передає УНН.
"Затримано 67 учасників наркоугруповання, 47 з яких є громадянами України", - сказала І.Вовк.
За словами представника МВС РФ, яку цитує видання, вербувальні пункти синдикату розташовувалися в Києві, для вербування в українських ЗМІ масово розміщувались оголошення з пропозиціями про прийом на високооплачувану роботу в якості кур'єрів або експедиторів на території Росії.
"З кандидатами проводилася співбесіда з використанням поліграфа, вони проходили навчання на короткотермінових курсах, на яких їм пояснювалися правила ведення електронного листування, використання платіжних систем, перевезення та упаковки наркотиків, а також способи організації схованок", - додала представник МВС РФ.
Нагадаємо, у грудні Департамент МВС із запобігання злочинів щодо торгівлі людьми виявив масштабний канал вербування українських громадян для використання їх в якості наркокур'єрів у Російській Федерації.