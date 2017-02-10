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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Около 50 украинцев задержали в РФ по делу о международном наркосиндикате

Киев • УНН

 • 12810 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В деле о международном наркосиндикате, деятельность которого приостановлена ​​в РФ, задержаны 67 человек, 47 из них - граждане Украины. Об этом сообщила РИА "Новости" официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает УНН.

Около 50 украинцев задержали в РФ по делу о международном наркосиндикате

"Задержаны 67 участников наркогруппировки, 47 из которых являются гражданами Украины", - сказала И.Вовк.

По словам представителя МВД РФ, которое цитирует издание, вербовочные пункты синдиката располагались в Киеве, для привлечения в украинских СМИ массово размещались объявления с предложениями о приеме на высокооплачиваемую работу в качестве курьеров или экспедиторов на территории России.

"С кандидатами проводилось собеседование с использованием полиграфа, они проходили обучение на краткосрочных курсах, на которых им объяснялись правила ведения электронной переписки, использования платежных систем, перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации тайников", - добавила представитель МВД РФ.

Напомним, в декабре Департамент МВД по предотвращению преступлений по торговле людьми обнаружил масштабный канал вербовки украинских граждан для использования их в качестве наркокурьеров в Российской Федерации.

Украинские Национальные Новости

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