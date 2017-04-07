Близько 400 українських бійців пройшли реабілітацію в країнах НАТО – І.Климпуш-Цинцадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Близько 400 поранених українських бійців пройшли лікування і реабілітацію в країнах-членах НАТО. Про це в ході 10-го Київського форуму з безпеки заявила віце-прем'єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.
“Близько 400 поранених українських бійців пройшли вже лікування, реабілітацію в різних країнах-членах НАТО”, — сказала І.Климпуш-Цинцадзе.
При цьому, за її словами, Україна тримає курс на Північно-Атлантичний альянс. Вона додала, що Україні цікава співпраця з НАТО у сфері відновлення ЗСУ.
“Ми не просили НАТО і не просимо, щоб безпосередньо війська НАТО захищали Україну, ми не просимо того, щоб солдати НАТО гинули за Україну. Це наші бійці сьогодні вмирають за нашу і за вашу свободу”, — сказала І.Климпуш-Цинцадзе.
Вона підкреслила, що Україні необхідна оборонна зброя.
“Ми просимо допомоги в наданні Україні оборонної зброї. Якщо країни-члени НАТО наважаться і підуть на цей крок і нададуть Україні оборонну зброю — це означає, що ми зможемо ефективніше захистити кожного українського бійця”, — сказала І.Климпуш-Цинцадзе.
Вона також підкреслила, що тиск на РФ має продовжуватися.
“І ми в цьому розраховуємо на НАТО і сподіваємося на цю солідарність”, — сказала І.Климпуш-Цинцадзе.
Нагадаємо, голова Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі наголосив, що держави-члени НАТО і Парламентська Асамблея НАТО засуджують незаконну анексію Криму та агресію Російської Федерації на Донбасі.