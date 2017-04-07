Около 400 украинских бойцов прошли реабилитацию в странах НАТО - И.Климпуш-Цинцадзе

“Около 400 раненых украинских бойцов прошли уже лечение, реабилитацию в различных странах-членах НАТО”, — сказала И.Климпуш-Цинцадзе.

При этом, по ее словам, Украина держит курс на Северо-Атлантический альянс. Она добавила, что Украине интересно сотрудничество с НАТО в области восстановления ВСУ.

“Мы не просили НАТО и не просим, ​​чтобы непосредственно войска НАТО защищали Украину, мы не просим того, чтобы солдаты НАТО погибали за Украину. Это наши бойцы сегодня умирают за нашу и за вашу свободу”, — сказала И.Климпуш-Цинцадзе.

Она подчеркнула, что Украине необходимо оборонительное оружие.

“Мы просим помощи в предоставлении Украине оборонительного оружия. Если страны-члены НАТО решатся и пойдут на этот шаг и предоставят Украине оборонительное оружие — это значит, что мы сможем эффективнее защитить каждого украинского бойца”, — сказала И.Климпуш-Цинцадзе.

Она также подчеркнула, что давление на РФ продолжаться.

“И мы в этом рассчитываем на НАТО и надеемся на эту солидарность”, — сказала И.Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алле отметил, что государства-члены НАТО и Парламентская Ассамблея НАТО осуждают незаконную аннексию Крыма и агрессию Российской Федерации на Донбассе.