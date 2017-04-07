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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41693 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102658 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157256 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116801 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116727 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112701 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Около 400 украинских бойцов прошли реабилитацию в странах НАТО - И.Климпуш-Цинцадзе

Около 400 украинских бойцов прошли реабилитацию в странах НАТО - И.Климпуш-Цинцадзе

Киев  •  УНН

 • 9483 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Около 400 раненых украинских бойцов прошли лечение и реабилитацию в странах-членах НАТО. Об этом в ходе 10-го Киевского форума по безопасности заявила вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент УНН.

“Около 400 раненых украинских бойцов прошли уже лечение, реабилитацию в различных странах-членах НАТО”, — сказала И.Климпуш-Цинцадзе.

При этом, по ее словам, Украина держит курс на Северо-Атлантический альянс. Она добавила, что Украине интересно сотрудничество с НАТО в области восстановления ВСУ.

“Мы не просили НАТО и не просим, ​​чтобы непосредственно войска НАТО защищали Украину, мы не просим того, чтобы солдаты НАТО погибали за Украину. Это наши бойцы сегодня умирают за нашу и за вашу свободу”, — сказала И.Климпуш-Цинцадзе.

Она подчеркнула, что Украине необходимо оборонительное оружие.

“Мы просим помощи в предоставлении Украине оборонительного оружия. Если страны-члены НАТО решатся и пойдут на этот шаг и предоставят Украине оборонительное оружие — это значит, что мы сможем эффективнее защитить каждого украинского бойца”, — сказала И.Климпуш-Цинцадзе.

Она также подчеркнула, что давление на РФ продолжаться.

“И мы в этом рассчитываем на НАТО и надеемся на эту солидарность”, — сказала И.Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алле отметил, что государства-члены НАТО и Парламентская Ассамблея НАТО осуждают незаконную аннексию Крыма и агрессию Российской Федерации на Донбассе.

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