Около 400 украинских бойцов прошли реабилитацию в странах НАТО - И.Климпуш-Цинцадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Около 400 раненых украинских бойцов прошли лечение и реабилитацию в странах-членах НАТО. Об этом в ходе 10-го Киевского форума по безопасности заявила вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент УНН.
“Около 400 раненых украинских бойцов прошли уже лечение, реабилитацию в различных странах-членах НАТО”, — сказала И.Климпуш-Цинцадзе.
При этом, по ее словам, Украина держит курс на Северо-Атлантический альянс. Она добавила, что Украине интересно сотрудничество с НАТО в области восстановления ВСУ.
“Мы не просили НАТО и не просим, чтобы непосредственно войска НАТО защищали Украину, мы не просим того, чтобы солдаты НАТО погибали за Украину. Это наши бойцы сегодня умирают за нашу и за вашу свободу”, — сказала И.Климпуш-Цинцадзе.
Она подчеркнула, что Украине необходимо оборонительное оружие.
“Мы просим помощи в предоставлении Украине оборонительного оружия. Если страны-члены НАТО решатся и пойдут на этот шаг и предоставят Украине оборонительное оружие — это значит, что мы сможем эффективнее защитить каждого украинского бойца”, — сказала И.Климпуш-Цинцадзе.
Она также подчеркнула, что давление на РФ продолжаться.
“И мы в этом рассчитываем на НАТО и надеемся на эту солидарность”, — сказала И.Климпуш-Цинцадзе.
Напомним, председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алле отметил, что государства-члены НАТО и Парламентская Ассамблея НАТО осуждают незаконную аннексию Крыма и агрессию Российской Федерации на Донбассе.