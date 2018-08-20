Близько 400 неповнолітніх торік отримали передозування наркотиками

Так, 9 випадків були зафіксовані серед осіб у віці від 0 до 14 років та 380 випадків – серед осіб від 15 до 17 років. Також 18008 випадків сталися з особами від 18 років і старше та 7863 – з особами від 35 років і старше. Загалом у минулому році було зафіксовано 26260 випадків передозування наркотичними речовинами.



Також у МОЗ повідомили, що у 2017 році було зафіксовано 126942 випадків передозування алкоголем. З них 89 осіб у віці від 0 до 14 років, 1057 осіб – від 15 до 17 років, 57468 осіб – від 18 до 35 років та 68328 осіб – від 35 і старше.



Згідно з повідомленням МОЗ, за даними Держстату, у минулому році 3296 осіб померли від алкогольного передозування – з них 6 осіб від 0 до 19 років та 3290 – від 20 і старше. Також 202 особи померли від алкогольного передозування – з них 3 особи від 0 до 19 років та 199 осіб від 20 і старше.



Нагадаємо, за півроку в Україні зареєстрували майже 2 тисячі нових випадків наркотичної залежності.