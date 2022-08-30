Близько 400 армійських машин рф виїхали з Криму в бік Херсона - Чубаров
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Вночі близько 400 армійських машин виїхали з російських військових частин навколо тимчасово окупованого Сімферополя, та колоною вирушили по Джанкойській трасі, у бік Херсона. Про це у своєму Telegram повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, пише УНН.
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“Півтори години тому близько 400 армійських машин виїхали з російських військових частин навколо Aqmescıt/Сімферополя, та колоною вирушили по Джанкойській трасі, в сторону Херсона”, – написав Чубаров близько опівночі.
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Пізніше він додав, що станом на 23:54 продовжувалося формування нової колони біля Абдалу у Сімферополі з важких автомашин, танків, БТРів, які прибували зі сторони Феодосії.
Доповнення
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