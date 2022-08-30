Около 400 армейских машин рф выехали из Крыма в сторону Херсона - Чубаров

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“Полтора часа назад около 400 армейских машин выехали из российских воинских частей вокруг Aqmescıt/Симферополя, и колонной отправились по Джанкойской трассе, в сторону Херсона”, – написал Чубаров около полуночи.

Детали

Позже он добавил, что по состоянию на 23:54 продолжалось формирование новой колонны возле Абдала в Симферополе из тяжелых автомашин, танков, БТРов, прибывающих со стороны Феодосии.

Дополнение

Украинские военные пошли в наступление на южном направлении, однако любая военная операция нуждается в тишине, заявила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.