Около 400 армейских машин рф выехали из Крыма в сторону Херсона - Чубаров
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Ночью около 400 армейских машин выехали из российских воинских частей вокруг временно оккупированного Симферополя и колонной отправились по Джанкойской трассе, в сторону Херсона. Об этом в своем Telegram сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, пишет УНН.
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“Полтора часа назад около 400 армейских машин выехали из российских воинских частей вокруг Aqmescıt/Симферополя, и колонной отправились по Джанкойской трассе, в сторону Херсона”, – написал Чубаров около полуночи.
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Позже он добавил, что по состоянию на 23:54 продолжалось формирование новой колонны возле Абдала в Симферополе из тяжелых автомашин, танков, БТРов, прибывающих со стороны Феодосии.
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