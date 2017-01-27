Близько 40 тис. добровольців служать у зоні АТО – С.Полторак
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні в зоні проведення антитерористичної операції служать близько 40 тис. добровольців. Про це під час презентації книги видавництва “Добробати. Історія подвигу батальйонів, що врятували країну” про формування добровольчого руху в системі МВС повідомив міністр оборони України Степан Полторак, передає УНН.
“Сьогодні 40 тис. добровольців... захищають нашу країну”, — зазначив С.Полторак.
Крім того, міністр наголосив, що сьогодні в зоні АТО немає жодного бійця строкової служби.
“Сьогодні на лінії зіткнення і в зоні проведення АТО немає жодного мобілізованого, немає жодного бійця строкової служби, а там тільки ті люди, які для себе вирішили, що немає сьогодні важливіших справ, ніж захист своєї країни”, — додав С.Полторак.
Як повідомляв УНН, в зоні проведення антитерористичної операції немає жодного мобілізованого з 2 листопада 2016 року.