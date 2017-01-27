Около 40 тыс. добровольцев служат в зоне АТО - С.Полторак

"Сегодня 40 тыс. добровольцев... защищают нашу страну", - отметил С.Полторак.

Кроме того, министр отметил, что сегодня в зоне АТО нет ни одного бойца срочной службы.

"Сегодня на линии соприкосновения и в зоне проведения АТО нет ни одного мобилизованного, нет ни одного бойца срочной службы, там только те люди, которые для себя решили, что нет сегодня более важных дел, чем защита своей страны", - добавил С.Полторак.

Как сообщал УНН, в зоне проведения антитеррористической операции нет ни одного мобилизованного с 2 ноября 2016 года.