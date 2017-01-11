Близько 300 солдатів США приземлилися в аеропорту на заході Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Близько 300 американських солдатів у ніч на середу висадилися в аеропорту Лавіца в Познані у центральні частині західної Польщі, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
Головні урочистості, пов'язані з привітанням американської бригади, за участю Беати Шидло і міністра оборони Антоні Мацревіча відбудуться в суботу в місцевості Жагань в Любуському воєводстві.
Як повідомив прес-секретар аеропорту Познань-Лавіца Блажей Патрин, прибуття солдатів зі штату Колорадо планувалося на вівторок на другу половину дня, однак через погані погодні умови літак Boeing 747 приземлився набагато пізніше.
Перші американські танкісти, поки що тільки з індивідуальною зброєю, прибули до Польщі в суботу, 7 січня. Перше важке оснащення, в тому числі танки, було доставлено в понеділок 9 січня. Американські підрозділи, які ведуть підготовку присутності основних сил в Польщі, перебувають у Польщі з грудня 2016 року.
У п'ятницю, 6 січня, в німецькому порту Bremerhaven почалося розвантаження військового обладнання бронетанкової бригади бойової групи США, призначеного для Польщі. З Німеччини оснащення буде доставлятися до Польщі залізницею, військовими і комерційними конвоями. Починаючи з лютого, солдати і військова техніка будуть дислокуватися в регіоні для військових навчань з союзниками.
Бригадна бойова група перекидає близько 3,5 тисячі солдатів, понад 400 одиниць гусеничної і більше 900 пересувної військової техніки, в тому числі 87 танків, 18 самохідних гаубиць Paladin, 400 армійських позашляховиків Humvee і 144 бойових машин піхоти Bradley.
Американські бригади будуть перебувати в Польщі і в інших країнах регіону в ротаційному порядку в рамках операції Atlantic Resolve.