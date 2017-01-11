Около 300 солдат США приземлились в аэропорту на западе Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Около 300 американских солдат в ночь на среду высадились в аэропорту Лавица в Познани в центральные части западной Польши, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Главные торжества, связанные с приветствием американской бригады, с участием Беаты Шидло и министра обороны Антони Мацревича состоятся в субботу в местности Жагань в Любуском воеводстве.
Как сообщил пресс-секретарь аэропорта Познань-Лавица Блажей Патрин, прибытие солдат из штата Колорадо планировалось на вторник на вторую половину дня, однако из-за плохих погодных условий самолет Boeing 747 приземлился гораздо позже.
Первые американские танкисты, пока только с индивидуальным оружием, прибыли в Польшу в субботу, 7 января. Первое тяжелое оснащение, в том числе танки, был доставлен в понедельник 9 января. Американские подразделения, ведущие подготовку присутствии основных сил в Польше, находятся в Польше с декабря 2016 года.
В пятницу, 6 января, в немецком порту Bremerhaven началась разгрузка военного оборудования бронетанковой бригады боевой группы США, предназначенной для Польши. Из Германии оснащение будет доставляться в Польшу по железной дороге, военными и коммерческими конвоями. Начиная с февраля, солдаты и военная техника будут дислоцироваться в регионе для военных учений с союзниками.
Бригадная боевая группа перебрасывает около 3,5 тысячи солдат, более 400 единиц гусеничной и более 900 передвижной военной техники, в том числе 87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin, 400 армейских внедорожников Humvee и 144 боевых машин пехоты Bradley.
Американские бригады будут находиться в Польше и в других странах региона в ротационном порядке в рамках операции Atlantic Resolve.