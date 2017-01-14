Близько 30 мирних жителів на заході Мосула загинули під час бомбардування
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Близько 30 мирних жителів на заході Мосула загинули під час бомбардування одного з районів, контрольованого терористами "Ісламської держави". Про це пише Reuters із посиланням на очевидців, передає УНН.
Заінформацією ЗМІ, три ракети в четвер впали на район Аль-Джадіда. Поки невідомо, хто завдав авіаудару.
Жителі відзначили, що авіація, ймовірно, розраховувала знищити одного з командирів "Ісламської держави".
Операція зі звільнення Мосула від "ІД" триває з жовтня минулого року. Під контроль іракських військових повернулися близько 80% східної половини міста, але захід повністю залишається в руках терористів.