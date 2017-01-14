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Около 30 мирных жителей на западе Мосула погибли во время бомбардировки

Около 30 мирных жителей на западе Мосула погибли во время бомбардировки

Киев • УНН

 • 11668 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Около 30 мирных жителей на западе Мосула погибли во время бомбардировки одного из районов, контролируемого террористами "Исламского государства". Об этом пишет Reuters со ссылкой на очевидцев, передает УНН.

По информации СМИ, три ракеты в четверг упали на район Аль-Джадида. Пока неизвестно, кто нанес авиаудар.

Жители отметили, что авиация, вероятно, рассчитывала уничтожить одного из командиров "Исламского государства".

Операция по освобождению Мосула от "ИГ" продолжается с октября прошлого года. Под контроль иракских военных вернулись около 80% восточной половины города, но запад полностью остается в руках террористов.

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