Близько 30 країн на різних рівнях ухвалили важливі рішення про визнання Голодомору
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Близько 30 країн світу на тому чи іншому рівні визнали Голодомор геноцидом українського народу. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко на міжнародному форумі “Україна пам’ятає – світ визнає!” до 85-х роковин Голодомору, передає УНН.
“І вже близько трьох десятків держав на тому чи іншому рівні надали належну оцінку цій людській трагедії”, — сказав він.
За словами Президента, тільки за останній час важливі рішення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу були ухвалені сенатом США, Асамблеєю Португалії.
Крім того, зазначив він, ухвалені рішення щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору на рівні таких організацій, таких як ООН, Європейський парламент, ЮНЕСКО, ОБСЄ, ПАРЄ.
Нагадаємо, на сьогодні 21 штат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор геноцидом українського народу.
24 листопада Україна вшановує 85-ту річницю Голодомору.
До Дня пам’яті у храмах Києва та на території України проведуть поминальні панахиди, а також жалобні заходи біля столичного Меморіалу жертв Голодомору.
Сьогодні у 16:00 відбудеться акція “Запали свічку” на вшанування пам’яті жертв Голодомору.