Близько 30 країн на різних рівнях ухвалили важливі рішення про визнання Голодомору

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Близько 30 країн світу на тому чи іншому рівні визнали Голодомор геноцидом українського народу. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко на міжнародному форумі “Україна пам’ятає – світ визнає!” до 85-х роковин Голодомору, передає УНН.