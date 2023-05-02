Близько 3 млн доларів підсанкційного росіянина Воєводіна передали до АРМА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Суд наклав арешт та передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активів, отриманих від корупційних та інших злочинів, близько 3 мільйонів доларів США підприємства, що належить підсанкційному громадянину рф Михайлу Воєводіну. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань, передає УНН.
Деталі
Кошти зберігалися в українському банку, підконтрольному іншому росіянину, президенту російського футбольного клубу “ЦСКА” Євгенію Гінеру. Як відомо, він був бенефіціаром PIN банку, 88,9% акцій якого у лютому ВАКС стягнув на користь України.
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“У ході досудового розслідування Бюро також перевіряє інформацію щодо правомірності отримання та використання фінансових преференцій у сумі понад 1,6 млрд грн банківською установою, бенефіціарним власником якої був громадянин рф. Вже встановлено, що після отримання рефінансування банк проводив багатомільйонні фінансові операції з підприємствами, афільованими з російськими бізнесменами. Деякі з "вливань" установа отримала після початку активної фази бойових дій. Отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу”, - зазначила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.
Контекст
Гінер, Воєводін та Олександр Бабаков є непублічними співвласниками компанії, яка володіла в Україні кількома обленерго, готелями, ТЦ, аграрним бізнесом і банком.
19 жовтня 2022 року про них указом Президента були введенні санкції терміном на 10 років.
11 листопада 2022 року Печерський районний суд міста Києва арештував частки у стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких можуть бути особи підконтрольні високопосадовцям та депутатам російської федерації.
Зокрема, йдеться про частки в статутних капіталах: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%) та АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.
Нагадаємо
Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з метою купівлі військових облігацій передали 14,2 млн грн, які були викрадені з тимчасово окупованих територій України.