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Близько 230 тис. будинків у Франції залишилися без світла через бурю

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Близько 230 тисяч будинків залишилися без електропостачання в п'ятницю вранці в північній, центральній та східній Франції, в основному, в Нормандії та Пікардії. Про це з посиланням на дані оператора електричної мережі Enedis повідомляє BFMTV, передає УНН.

За даними оператора, станом на 5:30, проблеми з електрикою в основному торкнулися 70 тис. будинків в Пікардії, 65 тис. - у Нормандії, 17 тис. - в Нор-Па-де-Кале, 13 тис. - в Центральному регіоні, 12 тис. - в Шампань-Арденнах і 9,7 тис. - у Лотарингії.

Як зазначається, близько 1,2 тис. електриків працювали над відновленням електроенергії, але "прогрес ускладнювався через нестабільні погодні умови".

У четвер увечері і в ніч з четверга на п'ятницю у Франції вирувала "сильна і надзвичайно сувора зимова буря". В 11 департаментах оголошено оранжевий рівень тривоги.

За данимим МВС Франції, 46 осіб опинилися у надзвичайній ситуації.

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