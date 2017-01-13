Около 230 тыс. домов во Франции остались без света из-за бури
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Около 230 тыс. домов остались без электроснабжения в пятницу утром в северной, центральной и восточной Франции, в основном, в Нормандии и Пикардии. Об этом со ссылкой на данные оператора электрической сети Enedis сообщает BFMTV, передает УНН.
По данным оператора, по состоянию на 5:30, проблемы с электричеством в основном коснулись 70 тыс. домов в Пикардии, 65 тыс. - в Нормандии, 17 тыс. - в Нор-Па-де-Кале, 13 тыс. - в Центральном регионе , 12 тыс. - в Шампань-Арденн и 9,7 тыс. - в Лотарингии.
Как отмечается, около 1,2 тыс. электриков работали над восстановлением электроэнергии, но "прогресс осложняется из-за нестабильных погодных условий".
В четверг вечером и в ночь с четверга на пятницу во Франции бушевала "сильная и очень суровая зимняя буря". В 11 департаментах объявлен оранжевый уровень тревоги.
По данным МВД Франции, 46 человек оказались в чрезвычайной ситуации.