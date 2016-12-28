Близько 200 тис. дітей цього року навчалися у літніх пришкільних англомовних таборах – П.Порошенко

“Глава держави зазначив, що до викладання англійської залучені іноземні фахівці, які є носіями мови, у тому числі волонтери. Так, до шкіл України приїхало 120 волонтерів із 40 країн світу, було відкрито літні пришкільні англомовні табори GoCamp, у яких навчались 200 тисяч дітей з усієї України”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що він також висловив переконання, що у наступному 2017 році, близько 100 тисяч дітей зможуть долучитися до цієї програми.

Загалом планується, що до 2020 року близько 1,5 млн маленьких українців візьмуть участь в цій програмі.

“Це дуже амбітне завдання. І дуже важливо, щоб воно реалізовувалося не лише в Рік англійської мови в Україні, а було продовжено і далі”, — наголосив Президент.

Нагадаємо, 2016 рік був оголошений Роком англійської мови в Укарїні.