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Около 200 тыс. детей в этом году учились в летних пришкольных англоязычных лагерях - П.Порошенко

Около 200 тыс. детей в этом году учились в летних пришкольных англоязычных лагерях - П.Порошенко

Киев • УНН

 • 7112 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что в течение Года английского языка в Украине около 200 000 детей обучалось в летних пришкольных англоязычных лагерях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Глава государства отметил, что к преподаванию английского привлечены иностранные специалисты, которые являются носителями языка, в том числе волонтеры. Так, в школах Украины приехало 120 волонтеров из 40 стран мира, были открыты летние пришкольные англоязычные лагеря GoCamp, в которых учились 200 000 детей со всей Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он также выразил убеждение, что в следующем 2017 году, около 100 000 детей смогут приобщиться к этой программе.

Всего планируется, что к 2020 году около 1,5 млн маленьких украинцев примут участие в этой программе.

"Это очень амбициозная задача. И очень важно, чтобы она реализовывалась не только в Год английского языка в Украине, а была продолжена и дальше", - подчеркнул Президент.

Напомним, 2016 год был объявлен Годом английского языка в Укарине.

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