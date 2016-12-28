Около 200 тыс. детей в этом году учились в летних пришкольных англоязычных лагерях - П.Порошенко

"Глава государства отметил, что к преподаванию английского привлечены иностранные специалисты, которые являются носителями языка, в том числе волонтеры. Так, в школах Украины приехало 120 волонтеров из 40 стран мира, были открыты летние пришкольные англоязычные лагеря GoCamp, в которых учились 200 000 детей со всей Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он также выразил убеждение, что в следующем 2017 году, около 100 000 детей смогут приобщиться к этой программе.

Всего планируется, что к 2020 году около 1,5 млн маленьких украинцев примут участие в этой программе.

"Это очень амбициозная задача. И очень важно, чтобы она реализовывалась не только в Год английского языка в Украине, а была продолжена и дальше", - подчеркнул Президент.

Напомним, 2016 год был объявлен Годом английского языка в Укарине.