Близько 200 осіб постраждали у тисняві на стадіоні в Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Майже дві сотні осіб постраждали у тисняві на стадіоні в місті Кафр-еш-Шейх на півночі Єгипту, де зібралося понад 70 тисяч учасників молодіжного форуму зайнятості. Про це передає УНН з посиланням на видання “Al-Ahram”.
Як пише видання, спортивна арена не змогла вмістити всіх охочих. В якийсь момент на переповненому стадіоні виник затор і тиснява. Люди падали, ззаду на них напирав натовп.
За інформацією ЗМІ, обійшлося без жертв, проте до міських лікарень були доправлені десятки осіб із синцями, порізами й переломами.
Задля врегулювання ситуації на стадіоні, поліція перекрила всі довколишні вулиці, щоб забезпечити проїзд карет швидкої допомоги і безпечний вихід людей.
Як повідомляв УНН, 17 людей загинули в тисняві на стадіоні в Анголі.
Раніше в Індії через тисняву на релігійному святі загинуло 19 паломників.