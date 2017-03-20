Около 200 человек пострадали в давке на стадионе в Египте
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Почти две сотни человек пострадали в давке на стадионе в городе Кафр-эш-Шейх на севере Египта, где собралось более 70 тысяч участников молодежного форума занятости. Об этом УНН передает со ссылкой на издание "Al-Ahram".
Как пишет издание, спортивная арена не смогла вместить всех желающих. В какой-то момент на переполненном стадионе возник затор и давка. Люди падали, сзади на них напирала толпа.
По информации СМИ, обошлось без жертв, однако в городские больницы были доставлены десятки человек с синяками, порезами и переломами.
Для урегулирования ситуации на стадионе, полиция перекрыла все близлежащие улицы, чтобы обеспечить проезд карет скорой помощи и безопасный выход людей.
Как сообщал УНН, 17 человек погибли в давке на стадионе в Анголе.
Ранее в Индии из-за давки на религиозном празднике погибли 19 паломников.