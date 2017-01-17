Близько 20 млн американців залишаться без страховки у разі часткової відміни Obamacare
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Процес скасування реформи охорони здоров'я і захисту пацієнтів, який почнеться після інавгурації Дональда Трампа, призведе до того, що в перший рік кількість американців без медичної страховки збільшиться на 18 млн осіб. Такі дані наводить Бюджетне управління конгресу США, передає УНН із посиланням на "Газета.Ru".
Надалі кількість американців, які втратять страховку буде зростати і до 2026 року їх стане на 32 млн більше.
Крім того, як відзначає видання, зросте і ціна на медичну страховку. В управлінні підрахували, що в перший рік після початку скасування реформи страхові внески стануть дорожче на 20-25%, а до 2026-ому році ця цифра подвоїться.
Раніше Сенат США і палата представників конгресу схвалили початок процесу щодо скасування Obamacare.