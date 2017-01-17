Близько 20 млн американців залишаться без страховки у разі часткової відміни Obamacare

Надалі кількість американців, які втратять страховку буде зростати і до 2026 року їх стане на 32 млн більше.

Крім того, як відзначає видання, зросте і ціна на медичну страховку. В управлінні підрахували, що в перший рік після початку скасування реформи страхові внески стануть дорожче на 20-25%, а до 2026-ому році ця цифра подвоїться.

Раніше Сенат США і палата представників конгресу схвалили початок процесу щодо скасування Obamacare.