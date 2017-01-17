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Около 20 млн американцев останутся без страховки в случае частичной отмены Obamacare

Около 20 млн американцев останутся без страховки в случае частичной отмены Obamacare

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 января. УНН. Процесс отмены реформы здравоохранения и защиты пациентов, который начнется после инаугурации Дональда Трампа, приведет к тому, что в первый год количество американцев без медицинской страховки увеличится на 18 млн человек. Такие данные приводит Бюджетное управление конгресса США, передает УНН со ссылкой на "Газета.Ru".

В дальнейшем количество американцев, которые потеряют страховку будет расти и до 2026 года их станет на 32 млн больше.

Кроме того, как отмечает издание, возрастет и цена на медицинскую страховку. В управлении подсчитали, что в первый год после начала отмены реформы страховые взносы станут дороже на 20-25%, а до 2026 года эта цифра удвоится.

Ранее Сенат США и палата представителей конгресса одобрили начало процесса отмены Obamacare.

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