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Близько 2,5 тис. постраждалих українців евакуйовано до клінік Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. З перших днів повномасштабної війни вже близько 2 500 тисяч постраждалих українців, які потребують спеціалізованого лікування та подальшої реабілітації, направлено до клінік Європи. Про це сказала заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак, передає УНН з посиланням на повідомлення МОЗ.

Близько 2,5 тис. постраждалих українців евакуйовано до клінік Європи

Цитата

«Наразі вже близько 2 500 тисяч наших громадян евакуйовано з різних регіонів України до клінік Європи, з яких понад 1 000 – це онкохворі діти», – сказала Микичак.

Деталі

У МОЗ зазначили, що механізм евакуаційних рейсів працює від початку війни.

«Що стосується співпраці МОЗ з Європейською комісією, то міжнародні партнери у взаємодії зі службою екстреної медичної допомоги Міністерства забезпечують транспортування пацієнтів від лікарні у прифронтовій території через львівський медичний хаб до аеродрому в Польщі. Далі естафету підхоплюють повітряні госпіталі чи спеціальний авіатранспорт, яким транспортують українців в країни Європи для спеціалізованого лікування», - йдеться в повідомленні.

Як вказано, близько 30 країн-партнерів приймають наших громадян, зокрема це: Польща, Німеччина, Норвегія, США, Латвія, Франція, Ірландія, Італія, Данія, Швеція, Румунія, Люксембург, Бельгія, Іспанія, Португалія, Нідерланди, Австрія, Литва, Фінляндія, Чехія, Ізраїль та інші.

Доповнення

До Ізраїлю на лікування прибуло приблизно 20 українських військових з ампутаціями кінцівок.

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