Около 2,5 тыс. пострадавших украинцев эвакуированы в клиники Европы

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«Сейчас уже около 2 500 тысяч наших граждан эвакуированы из разных регионов Украины в клиники Европы, из которых более 1 000 – это онкобольные дети», – сказала Микичак.

Детали

В Минздраве отметили, что механизм эвакуационных рейсов работает с начала войны.

«Что касается сотрудничества Минздрава с Европейской комиссией, то международные партнеры во взаимодействии со службой экстренной медицинской помощи Министерства обеспечивают транспортировку пациентов от больницы в прифронтовой территории через львовский медицинский хаб до аэродрома в Польше. Далее эстафету подхватывают воздушные госпитали или специальный авиатранспорт, которым транспортируют украинцев в страны Европы для специализированного лечения», - говорится в сообщении.

Как указано, около 30 стран-партнеров принимают наших граждан, в частности это: Польша, Германия, Норвегия, США, Латвия, Франция, Ирландия, Италия, Дания, Швеция, Румыния, Люксембург, Бельгия, Испания, Португалия, Нидерланды, Австрия, Литва, Финляндия, Чехия, Израиль и другие.

Дополнение

В Израиль на лечение прибыло примерно 20 украинских военных с ампутациями конечностей.



