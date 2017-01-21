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Близько 18 тис. демонстрантів у Берліні вимагали змінити агрополітику

Близько 18 тис. демонстрантів у Берліні вимагали змінити агрополітику

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Близько 18-ти тисяч демонстрантів вийшли на вулиці Берліну з вимогами змінити аграрну політику ФРН, активісти виступали проти глобалізації сільського господарства і агроконцернів, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Акція протесту приурочена до однієї з найбільших у світі сільськогосподарських виставок “Зелений тиждень”, яка розпочалась 20-го січня.

Ходу супроводжувало близько 130 тракторів. Головним гаслом активістів стала фраза “Ми ситі по горло агропромисловістю”.

Під час акції активісти висловили свої умови, які складаються з 9 пунктів. Цей список учасники передали у міністерство промисловості та сільського господарства ФРН.

За даними протестувальників, внаслідок неправильної аграрної політики у Німеччині за останніх 10 років закрилось більше 100 тис. дрібних фермерських господарств.

Як передавав УНН, у Німеччині визначили дату виборів до бундестагу.

 

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