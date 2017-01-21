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Около 18 тыс. демонстрантов в Берлине требовали изменить агрополитику

Около 18 тыс. демонстрантов в Берлине требовали изменить агрополитику

Киев • УНН

 • 7490 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Около 18-ти тысяч демонстрантов вышли на улицы Берлина с требованиями изменить аграрную политику ФРГ, активисты выступали против глобализации сельского хозяйства и агроконцернов, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Акция протеста приурочена к одной из крупнейших в мире сельскохозяйственных выставок "Зеленая неделя", которая началась 20 января.

Шествие сопровождали около 130 тракторов. Главным лозунгом активистов стала фраза "Мы сыты по горло агропромышленностью".

Во время акции активисты выразили свои условия, которые состоят из 9 пунктов. Этот список участники передали в министерство промышленности и сельского хозяйства ФРГ.

По данным протестующих, в результате неправильной аграрной политики в Германии за последние 10 лет закрылось более 100 тыс. мелких фермерских хозяйств.

Как сообщал УНН, в Германии определили дату выборов в бундестаг.

 

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