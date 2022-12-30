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Близько 1700 журналістів убито за останні 20 років - Репортери без кордонів

Близько 1700 журналістів убито за останні 20 років - Репортери без кордонів

Київ • УНН

 • 295293 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. За даними організації "Репортери без кордонів" (RSF), за останні 20 років у всьому світі було вбито близько 1700 журналістів, передає УНН.

Цитата

"За останні два десятиліття (2003-2022 роки) у всьому світі було вбито 1668 журналістів у зв'язку з їхньою роботою", - йдеться в заяві RSF.

"В середньому понад 80 журналістів, убитих щороку", - йдеться у повідомленні.

"Річна кількість загиблих досягла піку у 2012 та 2013 роках, коли було вбито 144 та 142 журналісти відповідно", - йдеться у заяві.

Деталі

Близько 80% смертельних випадків, зареєстрованих у період з 2003 по 2022 рік, сталися в 15 країнах, причому найбільш небезпечними з них є Ірак та Сирія, де, за даними RSF, загалом було вбито 578 журналістів.

За ними йдуть Афганістан, Ємен, Палестина та Сомалі, йдеться у заяві.

У Європі росія залишається найбільш смертоносною країною для журналістів, повідомляє RSF.

Зазначається, що "за останні два десятиліття у зонах світу було вбито більше журналістів, ніж у зонах війни".

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