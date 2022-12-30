Около 1700 журналистов убито за последние 20 лет - Репортеры без границ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. По данным организации "Репортеры без границ" (RSF), за последние 20 лет во всем мире было убито около 1700 журналистов, передает УНН.
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"За последние два десятилетия (2003-2022 годы) во всем мире было убито 1668 журналистов в связи с их работой", - говорится в заявлении RSF.
"В среднем более 80 журналистов, убитых каждый год", - говорится в сообщении.
"Годовое количество погибших достигло пика в 2012 и 2013 годах, когда было убито 144 и 142 журналиста соответственно", - говорится в заявлении.
Детали
Около 80% смертельных случаев, зарегистрированных в период с 2003 по 2022 год, произошло в 15 странах, причем наиболее опасными из них являются Ирак и Сирия, где, по данным RSF, всего было убито 578 журналистов.
За ними следуют Афганистан, Йемен, Палестина и Сомали, говорится в заявлении.
В Европе россия остается самой смертоносной страной для журналистов, сообщает RSF.
Отмечается, что "за последние два десятилетия в зонах мира было убито больше журналистов, чем в зонах войны".
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