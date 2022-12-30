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Около 1700 журналистов убито за последние 20 лет - Репортеры без границ

Около 1700 журналистов убито за последние 20 лет - Репортеры без границ

Киев • УНН

 • 295292 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. По данным организации "Репортеры без границ" (RSF), за последние 20 лет во всем мире было убито около 1700 журналистов, передает УНН.

Цитата

"За последние два десятилетия (2003-2022 годы) во всем мире было убито 1668 журналистов в связи с их работой", - говорится в заявлении RSF.

"В среднем более 80 журналистов, убитых каждый год", - говорится в сообщении.

"Годовое количество погибших достигло пика в 2012 и 2013 годах, когда было убито 144 и 142 журналиста соответственно", - говорится в заявлении.

Детали

Около 80% смертельных случаев, зарегистрированных в период с 2003 по 2022 год, произошло в 15 странах, причем наиболее опасными из них являются Ирак и Сирия, где, по данным RSF, всего было убито 578 журналистов.

За ними следуют Афганистан, Йемен, Палестина и Сомали, говорится в заявлении.

В Европе россия остается самой смертоносной страной для журналистов, сообщает RSF.

Отмечается, что "за последние два десятилетия в зонах мира было убито больше журналистов, чем в зонах войны".

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